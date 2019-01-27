2016da Emiliano Salayı çok istedik - Fotomaç
27 Ocak 2019, Pazar
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"2016'da Emiliano Sala'yı çok istedik"

Cardiff'e transfer olduktan sonra bindiği uçakla kaybolan Arjantinli Emiliano Sala'nın haberine en çok üzülenlerden biri de Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu.
27 Ocak 2019 Pazar, 11:17:17 Güncelleme: 11:18:34
2016da Emiliano Salayı çok istedik

2016 yılında Alanyaspor Süper Lig'e yükseldiğinde Sala'yı almak için transfer görüşmeleri yaptıklarını ve anlaşmaya vardıklarını belirten Çavuşoğlu, "Çok efendi bir çocuktu ve futbolcu olarak da aradığımız özelliklere sahipti, çok süratliydi" dedi.

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2016da Emiliano Salayı çok istedik

Akşam'da yer alan habere göre; Nantes'e 650, oyuncuya 150 bin Euro verecek olan Alanyaspor'un anlaşmayı imzalamasının ardından yaşanan gelişmeleri de Çavuşoğlu şöyle anlattı:

2016da Emiliano Salayı çok istedik

"Sala iyi bir futbolcuydu ve bu rakamlara getirmek büyük işti. Annesi rahatsızlanmıştı. Ülkesine gitmesi gerekiyordu."

2016da Emiliano Salayı çok istedik

"Bizden 2 gün izin istedi. Biz de verdik. Ancak o daha dönmeden G.Saray, Nantes'tan golcü Sigthorsson'ı aldı."

2016da Emiliano Salayı çok istedik

"Nantes da Sala'yı satmaktan vazgeçti. Kaybolduğu haberini alınca çok üzüldük."

2016da Emiliano Salayı çok istedik
2016da Emiliano Salayı çok istedik
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