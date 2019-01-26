Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli... - Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli... 

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'da Teknik Direktör Marco Silva'nın taktiğinde kendine yer bulamayan Cenk Tosun için karar verildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi, 17:10:31 Güncelleme: 17:11:53
Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun için Everton kararını verdi. İşte bomba karara dair detaylar ve transfer gelişmesi...

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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

Oumar Niasse'yi de kiralık olarak gönderen Everton, Cenk Tosun için de flaş bir karara imza attı.

Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

Everton, bu sezon doğru düzgün oynatmadığı futbolcusu Cenk Tosun'u aynı zamanda bırakmıyor da...

Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

Everton Menajeri Marco Silva da Cenk projesini yönetime sundu.

Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

41 yaşındaki teknik adam, Batshuayi transferi için Cenk'den kazanılacak parayı kullanmayı planlıyor.

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