Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli... - Fotomaç
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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'da Teknik Direktör Marco Silva'nın taktiğinde kendine yer bulamayan Cenk Tosun için karar verildi.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 17:10:31
Güncelleme: 17:11:53
Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun için Everton kararını verdi. İşte bomba karara dair detaylar ve transfer gelişmesi...
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Oumar Niasse'yi de kiralık olarak gönderen Everton, Cenk Tosun için de flaş bir karara imza attı.
Everton, bu sezon doğru düzgün oynatmadığı futbolcusu Cenk Tosun'u aynı zamanda bırakmıyor da...
Everton Menajeri Marco Silva da Cenk projesini yönetime sundu.
41 yaşındaki teknik adam, Batshuayi transferi için Cenk'den kazanılacak parayı kullanmayı planlıyor.