Everton'da Cenk Tosun kararı!

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a bir diğer Premier Lig ekibi olan Crystal Palace talip oldu.



25 Ocak 2019 Cuma, 11:37:01 Güncelleme: 11:37:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





