Evertonda Cenk Tosun kararı! - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Everton'da Cenk Tosun kararı!

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a bir diğer Premier Lig ekibi olan Crystal Palace talip oldu.
25 Ocak 2019 Cuma, 11:37:01 Güncelleme: 11:37:25
Evertonda Cenk Tosun kararı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan başarılı futbolcu Cenk Tosun'a Crystal Palace talip oldu.

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Evertonda Cenk Tosun kararı!

BBC'de yer alan haberde, Palace yetkililerinin Tosun'un kiralanması için Everton ile görüştüğü ve büyük ilerleme kaydedildiği iddia edildi.

Evertonda Cenk Tosun kararı!

Hücumda istenilen performansı yakalayamayan Crystal Palace, Cenk'i kiralayarak bu soruna çare bulmak istediği de söylenenler arasında.


Evertonda Cenk Tosun kararı!

Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Evertonda Cenk Tosun kararı!
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