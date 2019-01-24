Fırat ve grubu TFF'ye oynuyor

VAR gelecek, dertler bitecekti...

Dertler bitince de Erman Toroğlu gidecekti...

Bazıları öyle istiyorlardı. Yukarıda Allah var, VAR'ı isteyenlerin başında ben geliyordum.

Çünkü, futbolculuğumda kıçıbaşı oynayan hakemler yüzünden "Futbolu bitirince hakem olacağım" dedim. Benim futbolculuğum zamanında ve hatta hakemlik zamanımda çok maç satan hakem biliyorum.

Bunların isimlerini futbol ailesinden çok kimse bilir ama isim olarak söyleyemezsiniz. Çünkü söylerseniz, sizi mahkemeye verirler. Teleferik gibi hem maç satarken kazanırlar, hem de sizden tazminat alarak kazanırlar.

Rahmetli Hasan Doğan'ın yaptığı bazı işlemlerden sonra hakem alemi kendine çeki düzen vermeye başladı. Bu iş yalnız bizde mi vardı?

Hayır, bütün dünyada vardı. Hakem kararlarında hata sadece bizde mi oluyordu? Hayır, bütün dünyada olurdu.



