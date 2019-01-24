Fırat ve grubu TFF'ye oynuyor
VAR gelecek, dertler bitecekti...
Dertler bitince de Erman Toroğlu gidecekti...
Bazıları öyle istiyorlardı. Yukarıda Allah var, VAR'ı isteyenlerin başında ben geliyordum.
Çünkü, futbolculuğumda kıçıbaşı oynayan hakemler yüzünden "Futbolu bitirince hakem olacağım" dedim. Benim futbolculuğum zamanında ve hatta hakemlik zamanımda çok maç satan hakem biliyorum.
Bunların isimlerini futbol ailesinden çok kimse bilir ama isim olarak söyleyemezsiniz. Çünkü söylerseniz, sizi mahkemeye verirler. Teleferik gibi hem maç satarken kazanırlar, hem de sizden tazminat alarak kazanırlar.
Rahmetli Hasan Doğan'ın yaptığı bazı işlemlerden sonra hakem alemi kendine çeki düzen vermeye başladı. Bu iş yalnız bizde mi vardı?
Hayır, bütün dünyada vardı. Hakem kararlarında hata sadece bizde mi oluyordu? Hayır, bütün dünyada olurdu.
SİSTEM DOĞRUYDU
Bunun ardından FIFA, VAR sistemine geçti. Çok doğru bir iş yapıldı.
VAR sisteminin temel kuralı şu: Maçın hakemi maçı yönetecek, eğer hakemin ve yardımcılarının hataları varsa, TV başındaki yani VAR'dakiler sahadakilere yardım edecekler. Onların görmediklerini görerek, onları ikaz edecekler.
Ama buradaki temel olay şöyle olacak:
Maçı hakem idare edecek, son kararı hakem verecek!
ÖNCE ALLAH KORKUSU SONRA MANGAL GİBİ BİR YÜREK OLACAK
Adaletin olmadığını yerde kaos olur. TFF, bu hakemlere büyük paralar yatırarak büyük imkanlar sağladı. Ama bu hakemler bu imkanları kötü kullanıyor.
Hadi sahada düdüğü yanlış çaldınız. Yahu kardeşim önünüzdeki TV ekranlarını da mı böyle kullanacaksınız? VAR ile hakemlerin şapkası düştü, kelleri göründü.
VAR'da bunu yapan Fırat Aydınus, bundan evvel düdüğü eline aldığı maçlarda acaba neler düşünerek çaldı? İşte onun için midem bulanıyor diyorum. VAR'da bunu yapan bir adam, VAR yokken düdüğü nasıl üfledi veya üflemedi!
Hakem ne MHK'ye bağlı çalışır, ne de TFF'ye.. Hakem bir tek Allah'a bağlı çalışır. Allah korkusu olacak, bir de mangal gibi yürek.
TOP GİBİ OYNUYORLAR
Bu kadar insanın, futbolcunun, teknik adamın ekmek parasıyla bu kadar kolay oynayamazsınız. Yalnız bunlarla değil, Türk futbolu ile oynuyorsunuz. Top gibi!
Ticaret yaparken benim dükkanda çerçevede bir cümle asılıydı:
Benim için ne düşünüyorsan, Allah sana 100 katını versin. Kafanızdan şeytanlık geçiyorsa, Allah da size de 100 tane şeytan versin.
Eğer Fırat Aydınus'un yaptığı gibiyle VAR, bu işlerde bir tuhaflık VAR!
KAFAM KARIŞTI
Uzun zamandır hakemler için şu cümleyi kullanmamıştım.
Şu hakemlerden veya şu hakemden "Midem bulanıyor" diye. Kimse kusura bakmasın ama Fırat Aydınus'tan midem bulandı, kafam karıştı.
Neden mi? Bu hakem artık son kozlarını oynuyor. Çünkü hakemliği bitecek! Peki, hakemlikten sonra ne yapacak.
Muhakkak MHK'ye oynayacak.
Ona da peki, oynayabilir.