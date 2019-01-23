Dünya şaşkın! Mohamed Salaha ulaşılamıyor... - Fotomaç
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Dünya şaşkın! Mohamed Salah'a ulaşılamıyor...
Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, İngiltere'de adeta gündeme oturdu ve kimsenin ne olduğunun bilmediği, anlayamadığı bir durum yaşattı...
23 Ocak 2019 Çarşamba, 21:34:45
Güncelleme: 21:40:24
Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında yer alan Mohamed Salah, sevenlerini üzdü...
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Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Salah'ın, başta İngiltere olmak üzere Dünya'da adeta gündemi değiştirdi.
Salah'ın sevenleri ona ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlayamadı.
Ülke gündemini değiştiren konu hakkında yıldız futbolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada ise söz konusu durumun Salah'ın dün yaptığı bir paylaşımla ilgisi olabileceği iddiaları konuşuluyor.