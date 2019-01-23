Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı!

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin 4 gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçaktan hala haber alınamıyor. Öte yandan Arjantinli futbolcunun son ses kaydı ortaya çıktı.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 08:24:31
Güncelleme: 09:02:12
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İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin 4 gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da bulunduğundan şüphelenilen uçaktan hala haber alınamıyor.
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Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff'e transferi ile konuşulan ünlü Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın Manş Denizi üzerinde kaybolduğu belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı uçakta futbolcu Sala dışında 2 kişinin daha bulunduğu belirtildi.
Kötü hava koşulları sebebiyle zaman zaman aksayan arama çalışmaları 2 helikopter ve 1 gemiyle yürütülüyor.
Arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonucun gelmemesi, büyük endişeye yol açıyor. Dün akşam saatlerinde Fransa'dan kalkan uçakla bağlantının kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.