Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın, Real Madrid ile ön protokol imzaladığı belirtildi. İşte anlaşmanın detayları...
22 Ocak 2019 Salı, 21:23:42 Güncelleme: 21:25:46
Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı

Real Madrid transferde yılın bombasını patlatıyor...

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Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı

İspanyol ekibinin aylardır gündemde olan Eden Hazard ile ön anlaşma yaptığı iddia edildi.

Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı

Diario Sport'un haberine göre, Real Madrid Hazard ile ön anlaşma imzaladı.

Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı

Bu anlaşmaya göre Hazard yılda 13 milyon euro kazanacak.

Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı

5 yıllık sözleşmede ayrıca Hazard'ın Ballon d'Or'u kazanması halinde 1 milyon euro, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde ise 1.5 milyon euro bonus alacağı öğrenildi.

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