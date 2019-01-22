Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı - Fotomaç
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Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın, Real Madrid ile ön protokol imzaladığı belirtildi. İşte anlaşmanın detayları...
22 Ocak 2019 Salı, 21:23:42
Güncelleme: 21:25:46
Real Madrid transferde yılın bombasını patlatıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanyol ekibinin aylardır gündemde olan Eden Hazard ile ön anlaşma yaptığı iddia edildi.
Diario Sport'un haberine göre, Real Madrid Hazard ile ön anlaşma imzaladı.
Bu anlaşmaya göre Hazard yılda 13 milyon euro kazanacak.
5 yıllık sözleşmede ayrıca Hazard'ın Ballon d'Or'u kazanması halinde 1 milyon euro, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde ise 1.5 milyon euro bonus alacağı öğrenildi.