Galatasaraya golcü müjdesi! - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a golcü müjdesi!

Sarı-kırmızılı yönetim, teklifini 3.5 milyon euro'ya çıkardı ve Guangzhou Evergrande'yi ikna etmeyi başardı. 29 yaşındaki başarılı oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'da olacağı ifade edildi.

27 Ocak 2019 Pazar, 21:40:36 Güncelleme: 07:47:55
Galatasaraya golcü müjdesi!

Galatasaray'da tüm camia forvet transferini merakla beklerken, herkesin İstanbul'a gelmesi için yolunu gözlediği Alan Carvalho'da pürüz çıkması büyük bir şok yaşatmıştı.

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Galatasaraya golcü müjdesi!

Ancak A Spor'un son dakika iddiasına göre, Galatasaray bu kez Brezilyalı golcünün transferi için anlaşma sağladı.

Galatasaraya golcü müjdesi!

Ayrıca Alan'ın birkaç günü içinde İstanbul'a geleceği de kaydedildi.

Galatasaraya golcü müjdesi!

Galatasaray'ın Guangzhou Evergrande'ye 3.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Galatasaraya golcü müjdesi!

ANLAŞMA 3.5 YILLIK

Sarı-kırmızılılar böylelikle bonservis bedeline 500 bin euro zam yaparken Çin kulübünü de ikna etmiş oldu.

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