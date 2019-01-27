Galatasaraya golcü müjdesi! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a golcü müjdesi!
Sarı-kırmızılı yönetim, teklifini 3.5 milyon euro'ya çıkardı ve Guangzhou Evergrande'yi ikna etmeyi başardı. 29 yaşındaki başarılı oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'da olacağı ifade edildi.
27 Ocak 2019 Pazar, 21:40:36
Güncelleme: 07:47:55
Galatasaray'da tüm camia forvet transferini merakla beklerken, herkesin İstanbul'a gelmesi için yolunu gözlediği Alan Carvalho'da pürüz çıkması büyük bir şok yaşatmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak A Spor'un son dakika iddiasına göre, Galatasaray bu kez Brezilyalı golcünün transferi için anlaşma sağladı.
Ayrıca Alan'ın birkaç günü içinde İstanbul'a geleceği de kaydedildi.
Galatasaray'ın Guangzhou Evergrande'ye 3.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
ANLAŞMA 3.5 YILLIK
Sarı-kırmızılılar böylelikle bonservis bedeline 500 bin euro zam yaparken Çin kulübünü de ikna etmiş oldu.