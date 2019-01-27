Ibanez kararsızlığı
27 Ocak 2019, Pazar
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kararsızlığı

Ibanez kararsızlığı

Teknik direktör , Balıkesirspor ile oynanan kupa maçında sol açık olarak görevlendirdiği Luis ’in performansını oldukça beğendi.

Sakat ve milli oyuncular nedeniyle kısıtlı bir kadroya sahip olan 52 yaşındaki hoca, bu nedenle Arjantinli oyuncuyu bundan sonraki süreçte hücuma dönük olarak değerlendirmeyi planlıyor. Balıkesirspor maçında iki asist yapan tangocunun, ilerleyen haftalarda daha çok forma şansı bulması bekleniyor.

"DAHA DEVAMI VAR"

Sol bek Novak, fırsat buldukça gollerine devam edeceğini söyledi. 2018'in Ocak ayından itibaren forma giydiği 'da 7 kez fileleri sarsan Çek defans oyuncusu, "Benim ilk görevim savunmak ama gol atmak da ayrı bir zevk. Yine gerektiği yerde şansımı kullanacağım. Daha çok gol atmak isterim" ifadesini kullandı.

  1. 27.1.2019
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