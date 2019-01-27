Ibanez kararsızlığı
Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor ile oynanan kupa maçında sol açık olarak görevlendirdiği Luis Ibanez’in performansını oldukça beğendi.
Sakat ve milli oyuncular nedeniyle kısıtlı bir kadroya sahip olan 52 yaşındaki hoca, bu nedenle Arjantinli oyuncuyu bundan sonraki süreçte hücuma dönük olarak değerlendirmeyi planlıyor. Balıkesirspor maçında iki asist yapan tangocunun, ilerleyen haftalarda daha çok forma şansı bulması bekleniyor.
"DAHA DEVAMI VAR"
Sol bek Novak, fırsat buldukça gollerine devam edeceğini söyledi. 2018'in Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da 7 kez fileleri sarsan Çek defans oyuncusu, "Benim ilk görevim savunmak ama gol atmak da ayrı bir zevk. Yine gerektiği yerde şansımı kullanacağım. Daha çok gol atmak isterim" ifadesini kullandı.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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