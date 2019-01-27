Uğurcan'a müjde
27 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Uğurcan'a müjde

Uğurcan'a müjde

Genç kaleci ’a milli müjde geldi... Kaleyi Onur’dan devraldıktan sonra gösterdiği performansla bordo-mavililerin çıkışında önemli rol oynayan 1996 doğumlu Uğurcan’ın bu başarısı A Teknik Direktörü Lucescu’nun da gözünden kaçmadı.

Rumen hocanın, teknik direktör 'a Uğurcan'ı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna almak istediğini söylediği kaydedildi.

Altyapılarda 9 kez milli olan Uğurcan'a böylece A milli olma fırsatı da doğdu.

HIZIR GİBİ YETİŞTİLER

Ligin ilk yarısında Yusuf Yazıcı, Abdülka- dir Ömür, ve Hüseyin Türkmen'e sürekli ilk on birde görev veren Karaman, transfer tahtasının kapalı olduğu dönemde bu isimlerin yanına yeni isimler eklemeyi planlıyor. Kadro oluşturmakta sıkıntı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, alt yapıdan A takım kadrosuna katılan oyunculardan yeni isimleri kadroya monte ederek zorlu süreci aşmaya çalışacak.

  1. 27.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan'a müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN