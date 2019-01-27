Yusuf Yazıcı: Asla pes etmeyiz
27 Ocak 2019, Pazar
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: Asla pes etmeyiz

Yusuf Yazıcı: Asla pes etmeyiz

Takımın kaptanlarından , Sivasspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi umut dolu mesajlar verdi.

Yazıcı, geçen hafta Başakşehir karşısında aldıkları mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü ancak çabuk toparlanarak kupada çeyrek finale kalmayı başardıklarını söyledi. 21 yaşındaki 10 numara, çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Hocamız sürekli bize eksik yönlerimizi söylüyor ve biz de bu yönlerimizi daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Lig yarışında asla geriye kaldığımızı düşünmüyorum. Bir maç kaybedince pes etmek bizim doğamızda yok. formasını nerede olması gerekiyorsa oraya çıkartmak için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"TAKIMI YÖNLENDİR"

Sivasspor maçı öncesi orta sahadaki eksikler göze çarparken, teknik direktör 'ın saha içi lideri olacak. Oyuncusu ile bire bir görüşen başarılı çalıştırıcı, "Takımı saha içinde sen yönlendireceksin. Sana güveniyorum" dedi.

  1. 27.1.2019
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