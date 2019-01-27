Yusuf Yazıcı: Asla pes etmeyiz

Yazıcı, geçen hafta Başakşehir karşısında aldıkları mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü ancak çabuk toparlanarak kupada çeyrek finale kalmayı başardıklarını söyledi. 21 yaşındaki 10 numara, çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Hocamız sürekli bize eksik yönlerimizi söylüyor ve biz de bu yönlerimizi daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Lig yarışında asla geriye kaldığımızı düşünmüyorum. Bir maç kaybedince pes etmek bizim doğamızda yok. Trabzonspor formasını nerede olması gerekiyorsa oraya çıkartmak için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"TAKIMI YÖNLENDİR"

Sivasspor maçı öncesi orta sahadaki eksikler göze çarparken, teknik direktör Ünal Karaman'ın saha içi lideri Yusuf Yazıcı olacak. Oyuncusu ile bire bir görüşen başarılı çalıştırıcı, "Takımı saha içinde sen yönlendireceksin. Sana güveniyorum" dedi.

