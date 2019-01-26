Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti
26 Ocak 2019, Cumartesi
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kafilesi 'a gitti

Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

, 'in 19. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maç için 'a gitti.

Bordo-mavili ekip, 'nde, teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla, maçı hazırlıklarını tamamladı.

kafilesi daha sonra, 'ndan özel uçakla 'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Kamil , Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.


  1. 26.1.2019 15:08
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