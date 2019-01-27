Trabzonspor'da Sosa sevinci

Dün antrenmanda kısa süreli olarak yaptığı topla çalışma sırasında kendisini deneyen Arjantinli oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesi için bir haftalık daha süreye ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

"SERİ YAPMALIYIZ"

Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Berkay Sefa, ligde de seri yapmaları gerektiğini söyledi. Genç oyuncu,"Trabzonspor formasını giydiğim için çok mutluyum. Turu geçmek güzeldi. Umarım ligde de bu galibiyet serimizi devam ettiririz ve yolun sonu şampiyonluk olur" dedi.

KENDİ MİNİK HAYALİ BÜYÜK

Müzik öğretmeninin tavsiyesi üzerine Karadeniz kemençesi öğrenmeye başlayan 10 yaşındaki Galatasaray Ortaokulu öğrencisi Şevval Kabahasanoğlu, taraftarı olduğu Trabzonspor tribünlerini kemençesiyle coşturmak istiyor. Kabahasanoğlu, "Takımımızın galip geldiği her maç sonrası evde kemençe çalıyorum. En büyük hayallerimden biri Trabzonspor maçında kemençe çalmak" dedi.