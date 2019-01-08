Hedefi rekor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 9 gol atan Hugo Rodallega, ikinci devrede bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Kariyerindeki en fazla golü Akhisar forması giydiği dönemde kaydeden 33 yaşındaki Kolombiyalı, Trabzonspor'da Kariyer rekoru kırmayı arzuluyor. Akhisar'da bir sezonda en fazla 19 kez fileleri sarsan Hugo, bordo-mavili formayla en az 20 gol hedefliyor.