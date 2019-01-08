Hedefi rekor
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 9 gol atan Hugo Rodallega, ikinci devrede bu sayıyı artırmayı hedefliyor.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 9 gol atan Hugo Rodallega, ikinci devrede bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Kariyerindeki en fazla golü Akhisar forması giydiği dönemde kaydeden 33 yaşındaki Kolombiyalı, Trabzonspor'da Kariyer rekoru kırmayı arzuluyor. Akhisar'da bir sezonda en fazla 19 kez fileleri sarsan Hugo, bordo-mavili formayla en az 20 gol hedefliyor.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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