Hedefi rekor – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Hedefi rekor

Hedefi rekor

'de sezonun ilk yarısında 9 gol atan , ikinci devrede bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

'de sezonun ilk yarısında 9 gol atan , ikinci devrede bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Kariyerindeki en fazla golü Akhisar forması giydiği dönemde kaydeden 33 yaşındaki Kolombiyalı, 'da Kariyer rekoru kırmayı arzuluyor. Akhisar'da bir sezonda en fazla 19 kez fileleri sarsan Hugo, bordo-mavili formayla en az 20 gol hedefliyor.

  1. 8.1.2019
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