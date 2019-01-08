O topa vuracaksın
Ünal Karaman, Antalya kampında gençlerle yakından ilgileniyor.
Ünal Karaman, Antalya kampında gençlerle yakından ilgileniyor. 52 yaşındaki hoca idmanda farklı taktik varyasyonları denerken, oyunculara orta antrenmanı yaptırdı. Bir pozisyonda topa vurmakta geç kalan altyapı oyuncusu Oğuzhan'a sitem eden Karaman, "O top geldi mi vuracaksın. Kaleciye bırakmayacaksın" diye uyardı.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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