O topa vuracaksın

Ünal Karaman, Antalya kampında gençlerle yakından ilgileniyor. 52 yaşındaki hoca idmanda farklı taktik varyasyonları denerken, oyunculara orta antrenmanı yaptırdı. Bir pozisyonda topa vurmakta geç kalan altyapı oyuncusu Oğuzhan'a sitem eden Karaman, "O top geldi mi vuracaksın. Kaleciye bırakmayacaksın" diye uyardı.