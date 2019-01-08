O topa vuracaksın – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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O topa vuracaksın

O topa vuracaksın

, gençlerle yakından ilgileniyor.

, gençlerle yakından ilgileniyor. 52 yaşındaki hoca idmanda farklı taktik varyasyonları denerken, oyunculara orta antrenmanı yaptırdı. Bir pozisyonda topa vurmakta geç kalan altyapı oyuncusu Oğuzhan'a sitem eden Karaman, "O top geldi mi vuracaksın. Kaleciye bırakmayacaksın" diye uyardı.

  1. 8.1.2019
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