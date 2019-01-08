Uğurcan’a tedavi – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Uğurcan’a tedavi

Uğurcan’a tedavi

İlk yarının bitimine bir hafta kala sol el serçe parmağından sakatlanan 'ın tedavisi devam ediyor.

İlk yarının bitimine bir hafta kala sol el serçe parmağından sakatlanan 'ın tedavisi devam ediyor. Parmağında çatlak olduğu tespit edilen 22 yaşındaki file bekçisinin 'in ikinci yarısının ilk maçı olan 'e karşı forma giymesine engel bir durumun olmadığı öğrenildi.

ORTALAMA 22.5
Burak'ı 'a gönderen, , , Esteban ve Onur'un sözleşmesini fesheden 'da Olcay da kamp kadrosuna alınmamıştı. Hosseini ile Amiri de Asya Kupası nedeniyle milli takımlara giderken, yaş ortalaması iyice düştü. Bordomavili takımın yaş ortalaması 22.5 seviyelerine geriledi Sezon başında bu rakam 26'ydı.

BUGÜNKÜ RAKİP DEN HAAG
Trabzonspor devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında bugün saat 17.00'de ekiplerinden Ado den Haag ile karşılaşacak. Takımın kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşmada teknik direktör 'ın tüm oyunculara şans vermeyi planladığı öğrenildi.

  1. 8.1.2019
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