Uğurcan’a tedavi

İlk yarının bitimine bir hafta kala sol el serçe parmağından sakatlanan Uğurcan Çakır'ın tedavisi devam ediyor. Parmağında çatlak olduğu tespit edilen 22 yaşındaki file bekçisinin Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçı olan Başakşehir'e karşı forma giymesine engel bir durumun olmadığı öğrenildi.



ORTALAMA 22.5

Burak'ı Beşiktaş'a gönderen, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Esteban ve Onur'un sözleşmesini fesheden Trabzonspor'da Olcay da kamp kadrosuna alınmamıştı. Hosseini ile Amiri de Asya Kupası nedeniyle milli takımlara giderken, yaş ortalaması iyice düştü. Bordomavili takımın yaş ortalaması 22.5 seviyelerine geriledi Sezon başında bu rakam 26'ydı.



BUGÜNKÜ RAKİP DEN HAAG

Trabzonspor devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında bugün saat 17.00'de Hollanda Ligi ekiplerinden Ado den Haag ile karşılaşacak. Takımın kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşmada teknik direktör Ünal Karaman'ın tüm oyunculara şans vermeyi planladığı öğrenildi.