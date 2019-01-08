Parma ısrarcı
İtalyan ekibi, Kucka için bu hafta yeni bir teklifle kapıyı çalacak.
Bordo-mavililer ile Parma arasında Kucka savaşı yaşanıyor. İtalyan ekibi 31 yaşındaki Slovak futbolcuyu İtalya'ya dönme konusunda ikna etse de Trabzonspor oyuncuyu bırakmaya yanaşmıyor. Trabzonsporlu yöneticiler, Parma'nın bu hafta yeni bir teklif yapacağını duyurdu. Kucka'nın menajerine de İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu transfere Trabzonspor kulübünün sıcak bakmadığına vurgu yaptı.
SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Juraj Kucka'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve yapılacak olan tedavisinin ardından yine takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.
Yönetim, Kucka'yı bedelsiz alma girişimlerine engel oldu. Serbest kalmasını engellemek için oyuncuya 450 bin euro ödeme yapan bordo-mavililer, Parma'ya da haber yollayarak, "Girişimlerinizden haberimiz var ancak ödemeyi yaptık. Şimdi bize teklif sunun" dedi. Trabzonspor, Milan'a da Kucka ve Sosa için geçen hafta yaklaşık 2.5 milyon euro ödemişti.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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