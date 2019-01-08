Parma ısrarcı

Bordo-mavililer ile Parma arasında Kucka savaşı yaşanıyor. İtalyan ekibi 31 yaşındaki Slovak futbolcuyu İtalya'ya dönme konusunda ikna etse de Trabzonspor oyuncuyu bırakmaya yanaşmıyor. Trabzonsporlu yöneticiler, Parma'nın bu hafta yeni bir teklif yapacağını duyurdu. Kucka'nın menajerine de İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu transfere Trabzonspor kulübünün sıcak bakmadığına vurgu yaptı.



SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Juraj Kucka'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve yapılacak olan tedavisinin ardından yine takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.



Yönetim, Kucka'yı bedelsiz alma girişimlerine engel oldu. Serbest kalmasını engellemek için oyuncuya 450 bin euro ödeme yapan bordo-mavililer, Parma'ya da haber yollayarak, "Girişimlerinizden haberimiz var ancak ödemeyi yaptık. Şimdi bize teklif sunun" dedi. Trabzonspor, Milan'a da Kucka ve Sosa için geçen hafta yaklaşık 2.5 milyon euro ödemişti.