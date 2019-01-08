Yeni transfer Ahmet Çörekçi – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Yeni transfer Ahmet Çörekçi

Ligin ilk yarısında sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Kamil adeta takımın yeni transferi gibi.

Ligin ilk yarısında sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Kamil adeta takımın yeni transferi gibi. kampını en iyi şekilde değerlendireceğini söyleyen 26 yaşındaki sağ bek futbolcusu, "İkinci yarıda formayı almak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

  1. 8.1.2019
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