Yeni transfer Ahmet Çörekçi
Ligin ilk yarısında sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Kamil Ahmet Çörekçi adeta takımın yeni transferi gibi.
Ligin ilk yarısında sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Kamil Ahmet Çörekçi adeta takımın yeni transferi gibi. Antalya kampını en iyi şekilde değerlendireceğini söyleyen 26 yaşındaki sağ bek futbolcusu, "İkinci yarıda formayı almak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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