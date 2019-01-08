Başkan Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'a giden Burak için konuştu. Başkan, "Trabzonspor Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu. İnşallah bu ve buna benzer bir sözleşme ile bir daha ne Trabzonspor ne de herhangi bir kulübümüz muhatap olur. Realitede 6 milyon euro olan ama kağıt üzerinde baktığınız zaman 3.5 milyon euro gibi gözüken bir sözleşme. Burada oyununun kabahati yok. Yani bu kişisel değil, sonuçta bu dosya bizim için kapanmış oldu" dedi.



BÜYÜK KÂR

Başkan Ağaoğlu'nun "En sıkıntılı sözleşme" dediği Burak'ta Trabzonspor'un önemli bir kâr elde ettiği ortaya çıktı. Eğer 33 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a gitmese 2.2 milyon euro'luk alacağının yanı sıra bonuslar ile birlikte sezon sonuna kadar 4.5 milyon euro, Trabzon'da Avrupa'ya giderse ekstra 1.5 milyon euro yani 6 milyon euro kazanacaktı. Trabzon bu satış ile yaklaşık 8 milyon euro'luk (50 milyon TL) ağır faturadan az bir zararla kurtulmuş oldu.