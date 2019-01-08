Bir devir sona erdi

Fırtına'da bir dönem sona erdi. Trabzonspor, kadro dışı bırakılan ve kadroda düşünülmeyen Onur Kıvrak ile sözleşme feshetme konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Bordo-mavili yönetim, bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde 30 yaşındaki eldiven ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda mutabakat sağladı. Anlaşmaya göre Onur'a 3 milyon euro'luk geçmişe dönük alacağı ilki 500 bin euro olmak üzere yıl sonuna kadar taksitler halinde ödenecek. Tecrübeli futbolcunun devam eden sözleşmesinde geleceğe yönelik alacaklarından ise feragat ettiği belirtildi.



250

Karşıyaka'dan alınan Onur, 11 yılda 250 kez Trabzonspor forması giydi. 13 defa da Milli Takım'da oynadı.