Bir devir sona erdi – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Bir devir sona erdi

Bir devir sona erdi

Onur ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki eldivene 3 milyon euro ödenecek.

Fırtına'da bir dönem sona erdi. , kadro dışı bırakılan ve kadroda düşünülmeyen ile sözleşme feshetme konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Bordo-mavili yönetim, bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde 30 yaşındaki eldiven ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda mutabakat sağladı. Anlaşmaya göre Onur'a 3 milyon euro'luk geçmişe dönük alacağı ilki 500 bin euro olmak üzere yıl sonuna kadar taksitler halinde ödenecek. Tecrübeli futbolcunun devam eden sözleşmesinde geleceğe yönelik alacaklarından ise feragat ettiği belirtildi.

250
Karşıyaka'dan alınan Onur, 11 yılda 250 kez Trabzonspor forması giydi. 13 defa da 'da oynadı.

  1. 8.1.2019
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