Bir devir sona erdi
Onur ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki eldivene 3 milyon euro ödenecek.
Fırtına'da bir dönem sona erdi. Trabzonspor, kadro dışı bırakılan ve kadroda düşünülmeyen Onur Kıvrak ile sözleşme feshetme konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Bordo-mavili yönetim, bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde 30 yaşındaki eldiven ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda mutabakat sağladı. Anlaşmaya göre Onur'a 3 milyon euro'luk geçmişe dönük alacağı ilki 500 bin euro olmak üzere yıl sonuna kadar taksitler halinde ödenecek. Tecrübeli futbolcunun devam eden sözleşmesinde geleceğe yönelik alacaklarından ise feragat ettiği belirtildi.
250
Karşıyaka'dan alınan Onur, 11 yılda 250 kez Trabzonspor forması giydi. 13 defa da Milli Takım'da oynadı.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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