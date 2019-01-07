Trabzonspor Onur Kıvrak ile resmen yolları ayırdı!
Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
- 7.1.2019 19:52
- Güncelleme: 7.1.2019 20:00
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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