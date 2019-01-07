Trabzonspor Onur Kıvrak ile resmen yolları ayırdı!

Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."