Trabzonspor Onur Kıvrak ile resmen yolları ayırdı!
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Onur Kıvrak ile resmen yolları ayırdı!

Trabzonspor Onur Kıvrak ile resmen yolları ayırdı!

, Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

, kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

  1. 7.1.2019 19:52
  2. Güncelleme: 7.1.2019 20:00
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