Özdemir için olumlu rapor
Trabzonspor izleme ekibi aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu. 2. Lig takımı Le Havre'de forma giyen Özer Özdemir için bordo mavililerin takipte olduğu belirtildi. Sol bek, stoper ve sağ bek oynayan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu için verilen raporlar bir hayli olumlu.
- 7.11.2018
-
PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
-
PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
-
PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Özdemir için olumlu rapor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.