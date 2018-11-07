Trabzonspor izleme ekibi aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu. 2. Lig takımı Le Havre'de forma giyen Özer Özdemir için bordo mavililerin takipte olduğu belirtildi. Sol bek, stoper ve sağ bek oynayan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu için verilen raporlar bir hayli olumlu.