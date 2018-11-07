Özdemir için olumlu rapor – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    için olumlu rapor

    Özdemir için olumlu rapor

    izleme ekibi aradığı oyuncuyu 'da buldu. 2. Lig takımı Le Havre'de forma giyen Özer için bordo mavililerin takipte olduğu belirtildi. Sol bek, stoper ve sağ bek oynayan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu için verilen raporlar bir hayli olumlu.

    1. 7.11.2018
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