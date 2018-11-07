Anında uyardı – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    uyardı

    <a href="/index/aninda?id=e961a643-495d-4570-b069-b56761bf520e" class="" rel="tag">Anında</a> uyardı

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çalışma sırasında teknik direktör , hata yapan futbolcuları uyardı ve dikkat etmelerini istedi.

    1. 7.11.2018
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