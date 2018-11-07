Nwakaeme forma istiyor – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    forma istiyor

    <a href="/index/nwakaeme?id=24e7f2aa-6784-4d04-8dca-32613e5779e2" class="" rel="tag">Nwakaeme</a> forma istiyor

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen idman performansı ile dikkat çekiyor.

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen idman performansı ile dikkat çekiyor. Artık hazır hale geldiğini vurgulayan 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Oynamayı çok özledim. Bir an önce forma giyip takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.

    1. 7.11.2018
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