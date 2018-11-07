Nwakaeme forma istiyor
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Nwakaeme idman performansı ile dikkat çekiyor.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Nwakaeme idman performansı ile dikkat çekiyor. Artık hazır hale geldiğini vurgulayan 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Oynamayı çok özledim. Bir an önce forma giyip takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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