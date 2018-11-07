Hugo ile görüşme

Önceki gün takımla toplantı yaptıktan sonra golcü oyuncu Hugo Rodallega ile özel görüşme gerçekleştiren teknik direktör Karaman, dün yine Kolombiyalı oyuncuyla bir araya geldi. Antrenman sonrasında, oyuncuların büyük bölümü gittikten sonra Karaman, yaklaşık 10 dakika boyunca Rodallega ile konuştu.