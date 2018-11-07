Hugo ile görüşme
Önceki gün takımla toplantı yaptıktan sonra golcü oyuncu Hugo Rodallega ile özel görüşme gerçekleştiren teknik direktör Karaman, dün yine Kolombiyalı oyuncuyla bir araya geldi.
Önceki gün takımla toplantı yaptıktan sonra golcü oyuncu Hugo Rodallega ile özel görüşme gerçekleştiren teknik direktör Karaman, dün yine Kolombiyalı oyuncuyla bir araya geldi. Antrenman sonrasında, oyuncuların büyük bölümü gittikten sonra Karaman, yaklaşık 10 dakika boyunca Rodallega ile konuştu.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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