Hugo ile görüşme – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Hugo ile görüşme

    Hugo ile görüşme

    Önceki gün takımla toplantı yaptıktan sonra golcü oyuncu ile özel görüşme gerçekleştiren Karaman, dün yine Kolombiyalı oyuncuyla bir araya geldi.

    Önceki gün takımla toplantı yaptıktan sonra golcü oyuncu ile özel görüşme gerçekleştiren Karaman, dün yine Kolombiyalı oyuncuyla bir araya geldi. Antrenman sonrasında, oyuncuların büyük bölümü gittikten sonra Karaman, yaklaşık 10 dakika boyunca Rodallega ile konuştu.

    1. 7.11.2018
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