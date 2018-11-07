Hazırlıklar devam etti
Fırtına, cuma günü deplasmanda Malatya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fırtına, cuma günü deplasmanda Malatya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri yapılan Burak, Onur ve kondisyon salonunda çalışan Abdülkadir katılmadı.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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