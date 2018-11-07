Hazırlıklar devam etti – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Hazırlıklar devam etti

    Hazırlıklar devam etti

    Fırtına, cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fırtına, cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri yapılan Burak, Onur ve kondisyon salonunda çalışan Abdülkadir katılmadı.

    1. 7.11.2018
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