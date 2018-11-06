Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi
Öte yandan Burak Yılmaz da sözleşmesinin feshedildiği şeklinde çıkan haberlere yanıt verdi.
"Benimle uğraşmayı bıraksınlar"
Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Bordo-mavili futbolcu, "Sözleşme feshi gibi bir şey yok, yalan haber böyle bir şey ben takımımla beraberim. Artık bu saatten sonra benimle uğraşmayı bıraksınlar, ben futbolumu oynayacağım. Yalan haber yazmakla beni yıldıramazlar. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum'' dedi.
- 6.11.2018 16:04
- Güncelleme: 6.11.2018 16:36
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DG Sivasspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
maho ben söyledin Sivas hocanın biletini keser diye bir de Sivas çok faul yapıyor buna da bir çare bulması lazım yeni hocanın
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Toplam 13
Yorum
sam Baskan korkudan ne yapacagini sasirmis her gun bagiriyor ama gerek yok korkma fazla ceza vermezler BJK li olsaydi en buyuk ceza kesilirdi
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Burak Yılmaz'da son kararı Ağaoğlu verecek
Toplam 1
Yorum
ged 61 burak bu hareketi yapınca öfke onun üzerine yıkıldı ve ünal karaman kendini kurtardı..yoksa bu maçın burak dahil tüm günahı ünal ın...
Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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