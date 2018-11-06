"Benimle uğraşmayı bıraksınlar"

Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Bordo-mavili futbolcu, "Sözleşme feshi gibi bir şey yok, yalan haber böyle bir şey ben takımımla beraberim. Artık bu saatten sonra benimle uğraşmayı bıraksınlar, ben futbolumu oynayacağım. Yalan haber yazmakla beni yıldıramazlar. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum'' dedi.