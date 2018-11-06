Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi

    Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi

    Öte yandan Burak Yılmaz da sözleşmesinin feshedildiği şeklinde çıkan haberlere yanıt verdi.

    "Benimle uğraşmayı bıraksınlar"

    Gazetesi'ne konuşan Bordo-mavili futbolcu, "Sözleşme feshi gibi bir şey yok, yalan haber böyle bir şey ben takımımla beraberim. Artık bu saatten sonra benimle uğraşmayı bıraksınlar, ben futbolumu oynayacağım. Yalan haber yazmakla beni yıldıramazlar. Ben 'u çok seviyorum'' dedi.

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    1. 6.11.2018 16:04
    2. Güncelleme: 6.11.2018 16:36
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