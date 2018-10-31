Biz de yarıştayız
“Bu sezon ligde kimse, ‘Ben şampiyon olacağım’ diyemez. Biz savaşan bir ekip olarak sonuna kadar yarışın içerisinde yer alacağız. İstikrarlı takım ipi göğüsler”
ŞAMPİYON DA YAPAR, BEŞİNCİ DE
Bozoğlu, ligde koydukları sportif başarı hedeflerini de açıklayarak, "Bu ligde kimse 'Şampiyon olacağım' diyemez. Hayalci olmamak gerek. Zirve ile altındaki takımlarda makas çok dar. Biz savaşan, mücadele eden, buna inanan, kendine güvenen bir takım olarak oyun oynamak ve ligin sonuna kadar devam etmek istiyoruz. O kadar ilginç bir ligdeyiz ki bu sene, bu oyun sizi şampiyon da yapar, dördüncü de yapar, beşinci de yapar. İstikrarlı olan, gücünü iyi ve başarılı kullanan takım ipi göğüsler" ifadesini kullandı.
ÜNAL HOCAYA GÜVENİYORUZ
Başkan yardımcısı, Ünal Karaman'a olan güvenlerinin çok fazla olduğunu da vurgulayarak, "Ben Ünal hocaya çok inanıyorum. O deneyim, karakter, ruh ve kişilik Ünal hocada mevcut. Şu ana kadar gözlemlediğim kendi ruhunu futbolcuya yansıtıyor. Çok kısa bir sürede bunu net bir şekilde konuşacağız" dedi. Bozoğlu, "Bir denetleme ekibi getirdik ve geçen döneme baktırdık. Bundan sonra gelenler de bizi araştırsın" diye konuştu.
KARDEŞİM CHELSEA!
Bozoğlu, altyapıyı yeniden dizayn ettiklerini de vurgulayarak, "Altyapı için çok önemli adımlar attık. Çevre illerimizi ve Trabzon'u iyi tarayarak genç oyuncuları takımımıza kazandıracağız. Chelsea ile kardeş kulüp kurma konusunda görüşmelerimiz oldu. Eğer bu gerçekleşirse oyuncularımız oraya giderek farklı eğitimler alabilir, farklı ortamlar görür. Bu da vizyon katar. Hocalarımız da aynı şekilde" dedi.
- 31.10.2018
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