Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası Antalyaspor maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti. 25 yaşındaki Nijeryalı ön libero, saçına taktığı ilginç süslerde şaşırttı. Mücadele öncesi 3 sarı kant ile sınırda bulunan tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde Bursaspor'a karşı görev yapamayacak. Ancak sınırda geçmeyi başardı.