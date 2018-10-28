Onazi'nin imajı dikkat çekti
Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası Antalyaspor maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti.
Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası Antalyaspor maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti. 25 yaşındaki Nijeryalı ön libero, saçına taktığı ilginç süslerde şaşırttı. Mücadele öncesi 3 sarı kant ile sınırda bulunan tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde Bursaspor'a karşı görev yapamayacak. Ancak sınırda geçmeyi başardı.
- 28.10.2018
-
İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
-
Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
-
Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Onazi'nin imajı dikkat çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.