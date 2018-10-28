Onazi'nin imajı dikkat çekti – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Onazi'nin imajı dikkat çekti

    Onazi'nin imajı dikkat çekti

    Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti.

    Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti. 25 yaşındaki Nijeryalı ön libero, saçına taktığı ilginç süslerde şaşırttı. Mücadele öncesi 3 sarı kant ile sınırda bulunan tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde 'a karşı görev yapamayacak. Ancak sınırda geçmeyi başardı.

    1. 28.10.2018
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