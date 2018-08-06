Burak Yılmaz’dan ter paylaşımı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’dan ter paylaşımı

    Burak Yılmaz’dan ter paylaşımı
    Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan 'dan örnek paylaşım geldi. Golcü oyuncu, 'ndeki bir binada yer alan, "İdman yaparken akmayan ter, müsabakada göz yaşı olur" yazısı önünde video çekip paylaştı. Burak videoda yazıyı gösterdikten sonra terini sildi. Bu paylaşım büyük ilgi gördü.
    1. 6.8.2018
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