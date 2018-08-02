Senegal’den 3 futbolcu – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’den 3 futbolcu

    <a href="/index/senegal?id=86a250f8-a162-40c3-8de2-46577c945b37" class="" rel="tag">Senegal</a>’den 3 futbolcu
    ekibi, 'den üç oyuncu transferi gerçekleştirdi. Kaleci Silva ve geçtiğimiz sezon forması giyen N'Doye bordo-mavili takımda oynayan Senegalli isimler oldu. Resmi imzayı atan stoper Zargo Toure ile birlikte sayı toplamda 3 oldu.
    1. 2.8.2018
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