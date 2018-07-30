Hubocan’ın forma savaşı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Hubocan’ın forma savaşı

    Hubocan’ın forma savaşı

    ile kiralık sözleşmesi biterek 'ya dönen , Fransız ekibinde kadroya girme savaşı veriyor.

    ile kiralık sözleşmesi biterek 'ya dönen , Fransız ekibinde kadroya girme savaşı veriyor. Hubocan, "Marsilya'da kalmak istiyorum. Kararı koç verecek" diye konuştu.

    1. 30.7.2018
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