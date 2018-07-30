MGK sekreteri ziyaret etti – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    MGK sekreteri ziyaret etti

    MGK sekreteri ziyaret etti

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, bordo- mavili kulübü ziyaret etti. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Hacımüftüoğlu, 'un kuruluş yıldönümünü kutladı.

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, bordo- mavili kulübü ziyaret etti. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Hacımüftüoğlu, 'un kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Ağaoğlu, kendisine ve takıma yeni sezonda başarı dileyen Hacımüftüoğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti.

    1. 30.7.2018
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