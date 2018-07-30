MGK sekreteri ziyaret etti
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, bordo- mavili kulübü ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Hacımüftüoğlu, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümünü kutladı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, bordo- mavili kulübü ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Hacımüftüoğlu, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Ağaoğlu, kendisine ve takıma yeni sezonda başarı dileyen Hacımüftüoğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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