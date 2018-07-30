MGK sekreteri ziyaret etti

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, bordo- mavili kulübü ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Hacımüftüoğlu, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Ağaoğlu, kendisine ve takıma yeni sezonda başarı dileyen Hacımüftüoğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti.