Trabzonspor'da savurganlık bitti – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da savurganlık bitti

    Trabzonspor'da savurganlık bitti

    Fırtına geçen sezon ettiği 6 oyuncu için 163 milyon ’lik yükün altına girmişti. Bu yıl alınan Amiri’ye ödenecek para ise 4 milyon 250 bin T

    Yüksek borç nedeniyle transferde 'anlayış değiştiren' 'da değişim rakamlara yansıdı. Bordo-mavili takım geçen sezon renklerine bağladığı Burak, Sosa, Kucka, Novak, Hubocan ile Bongonda'ya bonseris+kiralama ve yıllık ücretleriyle birlikte 28 milyon 320 bin euro (163 milyon 483 bin ) garanti ödeme sözü vermişti. Yeni yönetim ise şimdiye kadar sadece İranlı Vahid Amiri'yi etti. Bonservissiz gelen oyuncuya 750 bin euro (4 Milyon 250 Bin TL) ödeme garantisi verildi. Anlaşma sağlanan Majid Hosseini ve Jargo Toure için de oldukça düşük ücretler ödenecek.

    SATIŞTAN 10 MILYON €
    Futbolcu satışına da aynı felsefeyle bakan bordo-mavili kulüp, Matus Bero, Okay Yokuşlu ve Fabian Castillo'nun satışından yaklaşık 10 milyon euro (56 milyon 668 bin TL) gelir elde etti. Bu para yönetimin elini biraz olsun rahatlattı.

    1. 30.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da savurganlık bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN