Yüksek borç nedeniyle transferde 'anlayış değiştiren' Trabzonspor'da değişim rakamlara yansıdı. Bordo-mavili takım geçen sezon renklerine bağladığı Burak, Sosa, Kucka, Novak, Hubocan ile Bongonda'ya bonseris+kiralama ve yıllık ücretleriyle birlikte 28 milyon 320 bin euro (163 milyon 483 bin TL) garanti ödeme sözü vermişti. Yeni yönetim ise şimdiye kadar sadece İranlı Vahid Amiri'yi transfer etti. Bonservissiz gelen oyuncuya 750 bin euro (4 Milyon 250 Bin TL) ödeme garantisi verildi. Anlaşma sağlanan Majid Hosseini ve Jargo Toure için de oldukça düşük ücretler ödenecek.



SATIŞTAN 10 MILYON €

Futbolcu satışına da aynı felsefeyle bakan bordo-mavili kulüp, Matus Bero, Okay Yokuşlu ve Fabian Castillo'nun satışından yaklaşık 10 milyon euro (56 milyon 668 bin TL) gelir elde etti. Bu para yönetimin elini biraz olsun rahatlattı.