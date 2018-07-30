21’lik Ayuk imzalıyor
Transferde hareketli saatler geçiren Fırtına, ABD’nin Philadelphia Union takımında oynayan Kamerunlu sağ kanat Eric Ayuk’u Trabzon’a getirdi.
Trabzonspor Yönetimi, uzun süredir gizlice yürüttüğü transfer çalışmalarında bir oyuncuyu daha bitirdi. Bordo-mavililer, ABD ligi MLS'de Philadelphia Union takımının 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eric Ayuk Mbu ile anlaşmaya vardı. Kamerun U20 takımında da forma giyen genç yeteneği dün Türkiye'ye getiren Karadeniz ekibi, futbolcuyla bugün Trabzon'da son görüşmeyi gerçekleştirecek. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Eric Ayuk'un görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçeceği ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Ayuk, sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynuyor.
Eric Ayuk
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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