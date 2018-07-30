21’lik Ayuk imzalıyor – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    21’lik Ayuk imzalıyor

    21’lik Ayuk imzalıyor

    Transferde hareketli saatler geçiren Fırtına, ’nin takımında oynayan Kamerunlu sağ kanat ’u ’a getirdi.

    Trabzonspor Yönetimi, uzun süredir gizlice yürüttüğü çalışmalarında bir oyuncuyu daha bitirdi. Bordo-mavililer, ligi MLS'de takımının 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mbu ile anlaşmaya vardı. Kamerun U20 takımında da forma giyen genç yeteneği dün 'ye getiren ekibi, futbolcuyla bugün 'da son görüşmeyi gerçekleştirecek. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Eric Ayuk'un görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçeceği ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Ayuk, sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynuyor.

    Eric Ayuk
    Eric Ayuk

    1. 30.7.2018
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