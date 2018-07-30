21’lik Ayuk imzalıyor

Trabzonspor Yönetimi, uzun süredir gizlice yürüttüğü transfer çalışmalarında bir oyuncuyu daha bitirdi. Bordo-mavililer, ABD ligi MLS'de Philadelphia Union takımının 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eric Ayuk Mbu ile anlaşmaya vardı. Kamerun U20 takımında da forma giyen genç yeteneği dün Türkiye'ye getiren Karadeniz ekibi, futbolcuyla bugün Trabzon'da son görüşmeyi gerçekleştirecek. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Eric Ayuk'un görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçeceği ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Ayuk, sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynuyor.





Eric Ayuk