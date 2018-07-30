Trabzonspor açılışı galibiyetle yaptı
Bordo-mavililer, kuruluş kuruluş yıldönümü etkinkleri kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile hazırlık maçı oynadı.
Bordo-mavililer, kuruluş kuruluş yıldönümü etkinkleri kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile hazırlık maçı oynadı. Sezon öncesi taraftarının huzuruna ilk kez çıkan bordo-mavililer; Onur, Hüseyin, Mustafa, Pereira, Ibanez, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Onazi, Kucka ve Rodallega 11'i ile mücadele etti. Karadeniz ekibi, ilk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçı 64'üncü dakikada Joao Pereira, 72'de yeni transfer Amiri ve 88'de Muhammed Beşir'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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