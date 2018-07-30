Bordo-mavililer, kuruluş kuruluş yıldönümü etkinkleri kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile hazırlık maçı oynadı. Sezon öncesi taraftarının huzuruna ilk kez çıkan bordo-mavililer; Onur, Hüseyin, Mustafa, Pereira, Ibanez, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Onazi, Kucka ve Rodallega 11'i ile mücadele etti. Karadeniz ekibi, ilk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçı 64'üncü dakikada Joao Pereira, 72'de yeni transfer Amiri ve 88'de Muhammed Beşir'in attığı gollerle 3-0 kazandı.