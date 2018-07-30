Trabzonspor açılışı galibiyetle yaptı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    açılışı galibiyetle yaptı

    Trabzonspor açılışı galibiyetle yaptı

    Bordo-mavililer, kuruluş etkinkleri kapsamında 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık maçı oynadı.

    Bordo-mavililer, kuruluş etkinkleri kapsamında 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık maçı oynadı. Sezon öncesi taraftarının huzuruna ilk kez çıkan bordo-mavililer; Onur, Hüseyin, Mustafa, Pereira, Ibanez, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Onazi, Kucka ve Rodallega 11'i ile mücadele etti. ekibi, ilk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçı 64'üncü dakikada Joao Pereira, 72'de yeni transfer Amiri ve 88'de Muhammed Beşir'in attığı gollerle 3-0 kazandı.

    1. 30.7.2018
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