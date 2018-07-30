Ahmet Ağaoğlu, etkinliklerde yaptığı konuşmada Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden alıntı yaparak "Türk Futbolu da 3'ten büyüktür. Trabzon, Anadolu futbol ihtilalinin olduğu şehirdir. Bu yüzden bu sevda hep sürecek" dedi.