Türk futbolu 3’ten büyüktür – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Türk 3’ten büyüktür

    Türk <a href="/index/futbolu?id=6f96c076-c3b7-440c-a142-22c75cb49537" class="" rel="tag">futbolu</a> 3’ten büyüktür

    , etkinliklerde yaptığı konuşmada Başkanı 'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden alıntı yaparak "Türk da 3'ten büyüktür. , Anadolu futbol ihtilalinin olduğu şehirdir. Bu yüzden bu sevda hep sürecek" dedi.

    , etkinliklerde yaptığı konuşmada Başkanı 'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden alıntı yaparak "Türk da 3'ten büyüktür. , Anadolu futbol ihtilalinin olduğu şehirdir. Bu yüzden bu sevda hep sürecek" dedi.

    1. 30.7.2018
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