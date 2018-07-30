Türk futbolu 3’ten büyüktür
Ahmet Ağaoğlu, etkinliklerde yaptığı konuşmada Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden alıntı yaparak "Türk Futbolu da 3'ten büyüktür. Trabzon, Anadolu futbol ihtilalinin olduğu şehirdir. Bu yüzden bu sevda hep sürecek" dedi.
Ahmet Ağaoğlu, etkinliklerde yaptığı konuşmada Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden alıntı yaparak "Türk Futbolu da 3'ten büyüktür. Trabzon, Anadolu futbol ihtilalinin olduğu şehirdir. Bu yüzden bu sevda hep sürecek" dedi.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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