Yeni golcü Huguito! – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Yeni golcü Huguito!

    Yeni golcü Huguito!

    Yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları netlik kazanmaya başladı.

    Yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları netlik kazanmaya başladı. 61 numarayı uzun süre sonra Abdülkadir Ömür'ün giyeceği açıklanmıştı. Kaptan da 1 numaralı formayı taşıyacak. Kolombiyalı golcü Rodallega'nın formasına ise lakabı olan Huguito yazdırılacak. Rodallega'nın bu kararı ailesi ile birlikte aldığı bildirildi.

    SAMİ CAN A TAKIMDA
    Bordo-mavili ekipte, Semih 'den sonra da A takıma alındı... Genç futbolcunun performansı teknik heyet tarafından yapılacak antrenmanlarda takip altına alınacak. Sami Can Özkan yeterli bulunması halinde A takımda kalıcı olacak.

    1. 30.7.2018
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