Yeni golcü Huguito!

Yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları netlik kazanmaya başladı. 61 numarayı uzun süre sonra Abdülkadir Ömür'ün giyeceği açıklanmıştı. Kaptan Onur Kıvrak da 1 numaralı formayı taşıyacak. Kolombiyalı golcü Rodallega'nın formasına ise lakabı olan Huguito yazdırılacak. Rodallega'nın bu kararı ailesi ile birlikte aldığı bildirildi.



SAMİ CAN A TAKIMDA

Bordo-mavili ekipte, Semih Karadeniz'den sonra Sami Can Özkan da A takıma alındı... Genç futbolcunun performansı teknik heyet tarafından yapılacak antrenmanlarda takip altına alınacak. Sami Can Özkan yeterli bulunması halinde A takımda kalıcı olacak.