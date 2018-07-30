Yeni golcü Huguito!
Yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları netlik kazanmaya başladı.
Yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları netlik kazanmaya başladı. 61 numarayı uzun süre sonra Abdülkadir Ömür'ün giyeceği açıklanmıştı. Kaptan Onur Kıvrak da 1 numaralı formayı taşıyacak. Kolombiyalı golcü Rodallega'nın formasına ise lakabı olan Huguito yazdırılacak. Rodallega'nın bu kararı ailesi ile birlikte aldığı bildirildi.
SAMİ CAN A TAKIMDA
Bordo-mavili ekipte, Semih Karadeniz'den sonra Sami Can Özkan da A takıma alındı... Genç futbolcunun performansı teknik heyet tarafından yapılacak antrenmanlarda takip altına alınacak. Sami Can Özkan yeterli bulunması halinde A takımda kalıcı olacak.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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