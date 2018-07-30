Trabzonspor'da 51. yıl coşkusu – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'da 51. yıl coşkusu

    Trabzonspor'da 51. yıl coşkusu

    'un 51. etkinlikleri görkemli şekilde kutlandı.

    'un 51. etkinlikleri görkemli şekilde kutlandı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda dün akşam gerçekleştirilen organizasyona taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Işık ve dans şovları, havai fişek gösterileri konukları coştururken, 'in sevilen sanatçıları da konserleri ile geceye renk kattı.

    KAYSERİSPOR'DAN KUTLAMA
    Fırtına'nın 'kardeş takımı' Kayserispor, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dost ve kardeş camia Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yılını kutluyoruz" dedi.

    1. 30.7.2018
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