Trabzonspor'da 51. yıl coşkusu
Trabzonspor'un 51. kuruluş yıldönümü etkinlikleri görkemli şekilde kutlandı.
Trabzonspor'un 51. kuruluş yıldönümü etkinlikleri görkemli şekilde kutlandı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda dün akşam gerçekleştirilen organizasyona taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Işık ve dans şovları, havai fişek gösterileri konukları coştururken, Karadeniz'in sevilen sanatçıları da konserleri ile geceye renk kattı.
KAYSERİSPOR'DAN KUTLAMA
Fırtına'nın 'kardeş takımı' Kayserispor, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dost ve kardeş camia Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yılını kutluyoruz" dedi.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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