Pürüz çıktı beklemedeyiz – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    çıktı beklemedeyiz

    <a href="/index/puruz?id=98c344bf-1f6c-4f5a-8df3-453cf434fdee" class="" rel="tag">Pürüz</a> çıktı beklemedeyiz
    Asbaşkan Hayrettin , İranlı stoper Majid Hosseini transferinde çıktığını söyledi. , "Pasaportunda bir çıktı. Her şey olabilir. Tamamlanmadan hiçbir kesin değildir. Biz beklemeye durumundayız" ifadesini kullandı.
    1. 14.7.2018
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