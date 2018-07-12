Ogenyi Onazi yarın geliyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Ogenyi yarın geliyor

    Ogenyi <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a> yarın geliyor
    Nijerya ile 'nda mücadele ettiği için ekstra izin verilen ve bu nedenle ilk etap kamp çalışmalarına katılmayan Onazi'nin, yarın takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi. 24 yaşındaki yıldız ile Ünal Karaman özel görüşecek.
    1. 12.7.2018
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