Hosseini geliyor! – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Hosseini geliyor!

    Hosseini geliyor!

    için kulübü İstiklal ile 300 bin euro’ya anlaşan , 22 yaşındaki oyuncuya da 400 bin euro önerdi. Yarın gelecek genç savunmacı ile son detaylar konuşulacak.

    Savunma oyuncuları Uğur, Durica ve Hubocan ile yollarını ayıran ve 3 stoper kadrosuna katmayı amaçlayan bordomavililer, 'ın İstiklal takımında forma giyen Majid Hosseini'yi renklerine bağlıyor. İran Milli Takımı ile Rusya'da 'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun yarın 'a geleceği belirtildi. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Hosseini için İstiklal ile 300 bin euro bonservis bedeline el sıkışan yönetim, oyuncu da Türkiye'ye davet etti.

    RESMEN AÇIKLANDI
    Yarın gelmesi beklenen Hosseini'ye de yıllık 400 bin euro teklif edildi. Son detaylar konuşulup imzalar atılacak. Bu transferle ilgili iki açıklama birden geldi. Genel koordinatörü Özkan Sümer, "Bu gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe (yarın) bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da "Hafta sonuna kadar gelecek. Oyuncunun da bizim de şartlarımız uyarsa imzalarız" ifadesini kullandı.

    Yunus Emre SEL
    1. 11.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hosseini geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN