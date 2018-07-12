Hosseini imzalıyor

Saat 10.00 gibi Türkiye’ye ayak basacak olan İranlı savunmacı, yöneticilerle son detayları görüşecek. Ardından 3 senelik imza atacak Hosseini, Slovenya kampına katılacak.

Savunma oyuncuları Uğur Demirok, Durica, Hubocan ile yollarını ayıran ve 3 stoper kadrosuna katmayı amaçlayan bordo- mavililer, İran'ın İstiklal takımında forma giyen Majid Hosseini'yi renklerine bağlıyor. Her konuda anlaşmaya varılan 22 yaşındaki İranlı stoperin bugün saat 10.00'da Trabzon'a gelmesi planlandı. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda havalimanından hemen tesislere geçecek Hosseini burada sözleşmedeki küçük detaylar üzerinde yönetim kurulu ile son bir görüşme yapacak ve ardından üç senelik sözleşmeyi imzalayacak.



MORTEZA BEKLENİYOR

Genç oyuncunun yönetimin 400 bin euro'luk önerisini kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu belirtildi. Hosseini için İstiklal takımına da 300 bin euro bonservis ödeneceği vurgulandı. Bu arada yönetim, Hosseini dışında yine İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için de temaslarına devam ediyor. Al Saad kulübü ile tekrar anlaşmayan Morteza'nın birçok takımla temas halinde olması nedeniyle Trabzonspor'un teklifine henüz net bir cevap vermediği öğrenildi.



Yunus Emre SEL