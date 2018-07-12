Hosseini imzalıyor
Saat 10.00 gibi Türkiye’ye ayak basacak olan İranlı savunmacı, yöneticilerle son detayları görüşecek. Ardından 3 senelik imza atacak Hosseini, Slovenya kampına katılacak.
MORTEZA BEKLENİYOR
Genç oyuncunun yönetimin 400 bin euro'luk önerisini kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu belirtildi. Hosseini için İstiklal takımına da 300 bin euro bonservis ödeneceği vurgulandı. Bu arada yönetim, Hosseini dışında yine İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için de temaslarına devam ediyor. Al Saad kulübü ile tekrar anlaşmayan Morteza'nın birçok takımla temas halinde olması nedeniyle Trabzonspor'un teklifine henüz net bir cevap vermediği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 12.7.2018
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
- İşte Ronaldo'nun Torino'daki villası
-
Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
-
Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
-
Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Hosseini imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.