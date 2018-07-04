Ünal Karaman'ın yeni oyun sistemi: Basit ve hızlı oyna – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın yeni sistemi: Basit ve hızlı oyna

    Ünal Karaman'ın yeni oyun sistemi: Basit ve hızlı oyna

    anlayışımız basit ama akılcı olacak. Arkadaşın yardım istediği an orada bulunacaksın, herkes birbiri için savaşacak. Çabuk oynayın ve net paslar atın”

    'da Slovenya kampında idman temposu her geçen gün artıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncuları daha hırslandırmak ve takım ruhunu artırmak için motivasyon konuşmaları yapıyor. Sık sık antrenmanları keserek ikazlarda bulunan Karaman, en çok arkadaşlık ve yardımlaşma üzerine duruyor. Karaman, sahada tüm futbolcuların birbirinin yardımına koşması gerektiğini belirterek, " anlayışımız basit ama akılcı olacak. Arkadaşın yardım istediği an orada olacaksın, herkes birbiri için savaşacak" diye konuştu.

    YARDIMLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ
    52 yaşındaki hoca, hücumu da defansı da birlikte yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Atılan pastan sonra hareketli olun, durmayın. Alan açın. Hangi oyuncuya top atılmışsa diğerleri pozisyon alacak. Sizden basit şeyler istiyoruz. Geniş alanı görün, çabuk oynayın, net paslar verin. Nerede tehlike varsa müdahale edin. Hücum yapan da savunma yapan da dikkat edecek. Oyun içinde yardımlaşacağız. Savunmaya ve hücuma destek verin" ifadesini kullandı. Karaman bazı pozisyonları da göstererek anlatıyor.

    GENÇLERE SAHİP ÇIKIN
    Teknik patron 'ın, Onur ve Burak gibi deneyimli isimlerle görüştüğü öğrenildi. Karaman'ın iki oyuncuya, "Genç kardeşlerimizin sizin desteğinize ihtiyacı var. Onlara deneyimlerinizi anlatın. Trabzonspor'un başarısı için onlara sahip çıkmalısınız" dediği belirtildi.

    2 ETAPLI KAMP
    Fırtına, Slovenya'da Kranj kasabasında 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak ve daha sonra ikinci etap için Kranjska Gora'ya geçecek. Burada 3 hazırlık maçı oynayacak temsilcisi, 24 Temmuz'da 'ye dönecek.

    Yunus Emre SEL
    1. 4.7.2018
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