Ünal Karaman'ın yeni oyun sistemi: Basit ve hızlı oyna
“Oyun anlayışımız basit ama akılcı olacak. Arkadaşın yardım istediği an orada bulunacaksın, herkes birbiri için savaşacak. Çabuk oynayın ve net paslar atın”
YARDIMLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ
52 yaşındaki hoca, hücumu da defansı da birlikte yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Atılan pastan sonra hareketli olun, durmayın. Alan açın. Hangi oyuncuya top atılmışsa diğerleri pozisyon alacak. Sizden basit şeyler istiyoruz. Geniş alanı görün, çabuk oynayın, net paslar verin. Nerede tehlike varsa müdahale edin. Hücum yapan da savunma yapan da dikkat edecek. Oyun içinde yardımlaşacağız. Savunmaya ve hücuma destek verin" ifadesini kullandı. Karaman bazı pozisyonları da göstererek anlatıyor.
GENÇLERE SAHİP ÇIKIN
Teknik patron Ünal Karaman'ın, Onur ve Burak gibi deneyimli isimlerle görüştüğü öğrenildi. Karaman'ın iki oyuncuya, "Genç kardeşlerimizin sizin desteğinize ihtiyacı var. Onlara deneyimlerinizi anlatın. Trabzonspor'un başarısı için onlara sahip çıkmalısınız" dediği belirtildi.
2 ETAPLI KAMP
Fırtına, Slovenya'da Kranj kasabasında 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak ve daha sonra ikinci etap için Kranjska Gora'ya geçecek. Burada 3 hazırlık maçı oynayacak Karadeniz temsilcisi, 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Ünal Karaman'ın yeni oyun sistemi: Basit ve hızlı oyna haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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