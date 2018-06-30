Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev’e transfer izni – Fotomaç – 30 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Trabzonspor'dan ’e izni

    Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev’e transfer izni

    Bordo-mavili yönetim, Azeri forvet 'e görüşmesi yapması için izin verdi.

    Bordo-mavili yönetim, Azeri forvet 'e görüşmesi yapması için izin verdi. Sheidaev geçtiğimiz sezon kiralık olarak Karabağ takımında forma giymişti. 22 yaşındaki forvetin Fırtına ile 2020'ye kadar sözleşmesi var.

    ÖVÜÇ İLE YOLLAR AYRILDI
    Ramazan Övüç, yönetimle görüşerek sözleşmesini feshetti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 'da, ardından U21 takımında forma giyen 24 yaşındaki merkez orta saha, "4 yılı geride bıraktığım 'dan ayrıldım" diye konuştu.

    1. 30.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev’e transfer izni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN