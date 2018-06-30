Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev’e transfer izni

Bordo-mavili yönetim, Azeri forvet Ramil Sheidaev'e transfer görüşmesi yapması için izin verdi. Sheidaev geçtiğimiz sezon kiralık olarak Karabağ takımında forma giymişti. 22 yaşındaki forvetin Fırtına ile 2020'ye kadar sözleşmesi var.



ÖVÜÇ İLE YOLLAR AYRILDI

Ramazan Övüç, yönetimle görüşerek sözleşmesini feshetti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Samsunspor'da, ardından U21 takımında forma giyen 24 yaşındaki merkez orta saha, "4 yılı geride bıraktığım Trabzon'dan ayrıldım" diye konuştu.