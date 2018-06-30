Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev’e transfer izni
Bordo-mavili yönetim, Azeri forvet Ramil Sheidaev'e transfer görüşmesi yapması için izin verdi.
Bordo-mavili yönetim, Azeri forvet Ramil Sheidaev'e transfer görüşmesi yapması için izin verdi. Sheidaev geçtiğimiz sezon kiralık olarak Karabağ takımında forma giymişti. 22 yaşındaki forvetin Fırtına ile 2020'ye kadar sözleşmesi var.
ÖVÜÇ İLE YOLLAR AYRILDI
Ramazan Övüç, yönetimle görüşerek sözleşmesini feshetti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Samsunspor'da, ardından U21 takımında forma giyen 24 yaşındaki merkez orta saha, "4 yılı geride bıraktığım Trabzon'dan ayrıldım" diye konuştu.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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