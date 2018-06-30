Trabzonspor'da Kucka 'feda' dedi! Sıra Onur Kıvrak'ta...
30 yaşındaki Slovak ön libero, yönetimin feda çağrısına olumlu cevap verdi ve “Gelince görüşelim” haberi yolladı
Yönetim kurulu, takımdaki yüksek maliyetli futbolcuların hepsi ile Slovenya kampı öncesi bir görüşme daha yapacak. Kulübün ekonomik durumu bir kez daha ayrıntılı şekilde anlatacak yönetim, makul ölçülerde indirim talep edecek. Bu arada bordo-mavili yönetim, görüşme öncesi oyuncuların menajerlerine ulaşarak indirim talebinin yapılacağını iletti.
SIRA ARTIK ONUR'DA
Bu oyuncuların çoğundan geri dönüş olmazken Slovak ön libero Juraj Kucka'nın, menajeri aracılığıyla, "Trabzon'a geldiğimizde teklifi değerlendirmeye hazırız" cevabı verdiği öğrenildi. Yıllık 2 milyon 250 bin euro alan Kucka'nın yanı sıra kaptan Onur Recep Kıvrak'ın da indirim talebine olumlu cevap vermesi bekleniyor. Onur daha önce de indirim yapmıştı.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Trabzonspor'da Kucka 'feda' dedi! Sıra Onur Kıvrak'ta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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