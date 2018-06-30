Trabzonspor'da Kucka 'feda' dedi! Sıra Onur Kıvrak'ta... – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da Kucka 'feda' dedi! Sıra 'ta...

    Trabzonspor'da Kucka 'feda' dedi! Sıra Onur Kıvrak'ta...

    30 yaşındaki ön libero, yönetimin feda çağrısına olumlu cevap verdi ve “Gelince görüşelim” haberi yolladı

    Yönetim kurulu, takımdaki yüksek maliyetli futbolcuların hepsi ile Slovenya kampı öncesi bir görüşme daha yapacak. Kulübün ekonomik durumu bir kez daha ayrıntılı şekilde anlatacak yönetim, makul ölçülerde indirim talep edecek. Bu arada bordo-mavili yönetim, görüşme öncesi oyuncuların menajerlerine ulaşarak indirim talebinin yapılacağını iletti.

    SIRA ARTIK ONUR'DA
    Bu oyuncuların çoğundan geri dönüş olmazken ön libero Juraj Kucka'nın, menajeri aracılığıyla, "'a geldiğimizde teklifi değerlendirmeye hazırız" cevabı verdiği öğrenildi. Yıllık 2 milyon 250 bin euro alan Kucka'nın yanı sıra kaptan 'ın da indirim talebine olumlu cevap vermesi bekleniyor. Onur daha önce de indirim yapmıştı.

    1. 30.6.2018
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