Trabzonspor'da kulüp tüzüğü revize edildi

Fırtına, hazırlanan taslak tüzüğün camiadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edildiğini duyurdu. Yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da üyelerin onayına sunulacak tüzüğün, 150'ye yakın görüş ve öneri dikkate alınarak revize edildiği belirtildi.



BAŞKANDAN 2 ZİRVE BİRDEN

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarınki tüzük tadilat kongresi öncesi futbolcularla bir araya gelecek. Burada takımın hedefleri noktasında paylaşımlarda bulunması beklenen Ağaoğlu, ardından da yönetim kuruluyla mali durumu masaya yatıracak.