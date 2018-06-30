Trabzonspor'da kulüp tüzüğü revize edildi – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    Trabzonspor'da kulüp tüzüğü revize edildi

    Trabzonspor'da kulüp tüzüğü revize edildi

    Fırtına, hazırlanan taslak tüzüğün camiadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edildiğini duyurdu.

    Fırtına, hazırlanan taslak tüzüğün camiadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edildiğini duyurdu. Yarın yapılacak 'da üyelerin onayına sunulacak tüzüğün, 150'ye yakın görüş ve öneri dikkate alınarak revize edildiği belirtildi.

    BAŞKANDAN 2 ZİRVE BİRDEN
    Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarınki tüzük tadilat kongresi öncesi futbolcularla bir araya gelecek. Burada takımın hedefleri noktasında paylaşımlarda bulunması beklenen Ağaoğlu, ardından da yönetim kuruluyla mali durumu masaya yatıracak.

    1. 30.6.2018
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