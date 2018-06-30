Trabzonspor'da kulüp tüzüğü revize edildi
Fırtına, hazırlanan taslak tüzüğün camiadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edildiğini duyurdu.
Fırtına, hazırlanan taslak tüzüğün camiadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edildiğini duyurdu. Yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da üyelerin onayına sunulacak tüzüğün, 150'ye yakın görüş ve öneri dikkate alınarak revize edildiği belirtildi.
BAŞKANDAN 2 ZİRVE BİRDEN
Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarınki tüzük tadilat kongresi öncesi futbolcularla bir araya gelecek. Burada takımın hedefleri noktasında paylaşımlarda bulunması beklenen Ağaoğlu, ardından da yönetim kuruluyla mali durumu masaya yatıracak.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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