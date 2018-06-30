Karaman için pasta kesildi
Teknik direktör Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı.
Teknik direktör Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Karaman'ın 52. doğum günü dolayısıyla futbolcuların ve teknik ekibin katılımıyla pasta kesildi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk dilimi takım kaptanı Onur Kıvrak'ın elinden yedi.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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