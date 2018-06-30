Karaman için pasta kesildi – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Karaman için pasta kesildi

    Karaman için pasta kesildi

    'ın kutlandı.

    'ın kutlandı. 'nde, Karaman'ın 52. doğum günü dolayısıyla futbolcuların ve teknik ekibin katılımıyla pasta kesildi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk dilimi takım kaptanı 'ın elinden yedi.

    1. 30.6.2018
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