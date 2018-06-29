Trabzonspor Bakary Kone'yi resmen istedi!
Yönetim, geçen sezon Strasbourg’da kiralık forma giyen Bakary Kone’yi kulübü Malaga’dan resmen istedi. İspanyol ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Burkino Faso’lu oyuncu gelmeye hazır...
BICAKCIC VE KAMINSKI
Kone'nin transferini yurt dışı kampına kadar sonuçlandırmaya çalışacak olan bordo-mavililer, Bundesliga'da az süre alan stoperler üzerinde de araştırma yapıyor. Hoffenheim'da forma giyen 28 yaşındaki Boşnak Ermin Bicakcic bu doğrultuda gündeme alınan ilk isimlerden olurken, Stutgart'ta oynayan Polonyalı Marcin Kaminski'nin de uzun zamandır takip edildiği öğrenildi. Yönetim önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili girişimlerini hızlandırarak, kampa kadar en az iki stoper almak istiyor.
Yunus Emre SEL
- 29.6.2018
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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