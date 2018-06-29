Bulkaz’a yeni sözleşme – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bulkaz’a yeni sözleşme

    Bulkaz’a yeni sözleşme
    , başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Abiş Hopikoğlu 'da bir araya geldiği Bulkaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 29.6.2018
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